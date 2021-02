Fisciano Europea - Città Universitaria, Cavaliere si candida come sindaco

Sarà Alfonso Cavaliere, avvocato di 33 anni, a guidare la lista Fisciano Europea - Città Universitaria in qualità di candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Tra gli altri, la lista è promossa da Antonio Santoro, della Direzione Nazionale di Più Europa.

Sono felice e orgoglioso che i promotori di Fisciano Europea - Città Universitaria mi abbiano proposto di guidare la lista. È una sfida che ho accettato con entusiasmo. Il nostro è un progetto civico-politico e ci presentiamo per offrire un'alternativa ai cittadini di Fisciano. Il rapporto della città con l'Università sarà un punto essenziale del nostro programma. Se non riparte l'Università e se non si intensificano le relazioni tra questa e il territorio, Fisciano non riuscirà a crescere economicamente e culturalmente.

Un'altra questione riguarda l'ambiente, per il quale le scelte politiche non possono prescindere da un coinvolgimento concreto dei cittadini. Sul compostaggio sosteniamo l’impianto ma vogliamo che la cittadinanza sia partecipe del monitoraggio e pienamente informata su tutti gli iter” conclude il candidato sindaco di Fisciano Europea.