Nuova Giunta Comunale a Fisciano, Amabile: "Mai interferito con decisioni del sindaco"

"Nelle ultime elezioni amministrative a Fisciano sono stato al fianco del sindaco Sessa e della sua maggioranza, condividendone il programma ed avendone apprezzato l’impegno amministrativo della scorsa consiliatura. Non ho interferito nella composizione della compagine elettorale ne’ intendo farlo dopo il risultato elettorale, per altro eccellente”. Lo precisa l’ex consigliere regionale Tommaso Amabile, dopo la pubblicazione di un articolo sulle presunte pressioni nei confronti di Vincenzo Sessa per la composizione della nuova Giunta Comunale.

Il chiarimento

L'esponente del Pd chiarisce, dunque, la sua posizione rispetto ai nomi che andranno a comporre la nostra squadra che affincherà il primo cittadino nei prossimi cinque anni. "Non avrei, al riguardo, alcun titolo. Ogni utile decisione nell’interesse della comunità fiscianese apparterrà esclusivamente al Sindaco ed alla sua maggioranza, che – sono certo- opererà la scelta migliore nell’interesse di Fisciano" conclude Amabile.