Elezioni a Fisciano, Sessa proclamato sindaco a tempo di record: a breve la Giunta

A tempo di record questa mattina Vincenzo Sessa è stato proclamato, per la seconda volta, sindaco del Comune di Fisciano, dopo la schiacciante vittoria della tornata elettorale appena conclusasi.

Il retroscena

Una breve cerimonia prima di riprendere il lavoro all’interno della sede del Comune e prima di avviare le procedure per la composizione della nuova Giunta Comunale che, secondo alcune voci, potrebbe essere ufficializzata già nella giornata di domani e, quindi, sempre a tempo di record. L’intenzione di Sessa è quella di riprendere, in maniera rapida, l’attività amministrativa che, solo per qualche giorno, nel corso della campagna elettorale, aveva subito un naturale rallentamento.