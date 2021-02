Elezioni comunali a Fisciano, la maggioranza all'unisono ricandida a sindaco Vincenzo Sessa

Il primo cittadino in campo: "In questi anni sono stati raggiunti tanti obiettivi e tanti ancora sogniamo di realizzarne"

Si è svolta, in settimana, la riunione di maggioranza, a Fisciano, convocata per dare il via libera alla candidatura a sindaco di Vincenzo Sessa: i consiglieri comunali e gli assessori hanno indicato all’unanimità il nome del primo cittadino che, adesso, è ufficialmente candidato alle prossime elezioni comunali del 2021.

L’annuncio del sindaco: