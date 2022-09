Elezioni: Pierro (Lega) deputato, in Consiglio regionale entra Tommasetti

Il risultato delle elezioni politiche che va delineandosi apre a nuovi scenari anche in Consiglio regionale della Campania. L'elezione alla Camera del consigliere regionale Attilio Pierro della Lega porta nel parlamentino campano Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e primo dei non eletti nelle scorse elezioni regionali.

I risultati

Tommasetti, via social, posta una foto che lo ritrae prima di iniziare le lezioni all'Ateneo salernitano. E scrive: "Ore 8.30 come ogni lunedi' entro in aula B a fare lezione di Economia aziendale. Non e' un giorno qualsiasi però. Questa notte si e' certificato il mio ingresso tra gli scranni del Consiglio Regionale". "Sento il dovere di ringraziare - aggiunge - la mia universita' per avermi riconosciuto ruoli sempre piu' importanti, fino all'indimenticabile esperienza da rettore, che mi hanno formato e consentito di raggiungere questi successi anche in politica. Da oggi il mio impegno sarà ancora maggiore per sostenere la mia università e il mio territorio".