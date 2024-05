Fiume Sarno nell'agenda di Carmela Zuottolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Carmela Zuottolo, candidata a sindaco per la lista "Siamo San Marzano", ha a cuore la tutela ambientale del fiume Sarno e dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di San Marzano sul Sarno. La Zuottolo ha sottolineato l'urgenza di affrontare la drammatica criticità del fiume, sia in termini di inquinamento che di frequenti allagamenti, attraverso azioni concrete e una forte collaborazione con gli altri comuni del bacino idrogeografico.

"La situazione del Fiume Sarno richiede una risposta congiunta e coordinata", ha dichiarato Carmela Zuottolo. "Non possiamo risolvere questa sfida da soli a livello comunale. È fondamentale sviluppare un'azione concertata con gli altri comuni del bacino idrogeografico per prevenire l'inquinamento, bonificare il fiume e gestire gli alvei e i flussi d'acqua. Strumenti come il Contratto di Fiume e il Parco Regionale del Fiume Sarno devono essere potenziati e gli attori coinvolti devono essere sollecitati all'azione. Non c'è più tempo da perdere".

La Zuottolo ha evidenziato l'importanza di un dialogo costante con il Servizio idrico integrato e altre istituzioni per completare e collegare a depurazione tutto il sistema fognario dell'Agro. "Dobbiamo garantire il controllo degli scarichi industriali in rete fognaria e pressare per interventi di competenza extraterritoriale e sulle opere di dragaggio, competenza del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica".

La candidata a sindaco ha proposto il potenziamento della Protezione civile per assistere immediatamente la cittadinanza in caso di emergenza legata al fiume Sarno. "Allo stesso tempo, istituiremo un ufficio municipale dedicato al Sarno per coordinare le iniziative di pianificazione urbana legate alla protezione del fiume", ha spiegato la Zuottolo. "L'assessorato alla transizione ecologica avrà competenza sul fiume Sarno e gestirà l'interlocuzione con altri enti per la cooperazione territoriale".

La Zuottolo ha delineato una serie di azioni dirette alla tutela ambientale del fiume Sarno e dei suoi affluenti: monitoraggio degli scarichi industriali e azioni di prevenzione delle non conformità; catalogazione della fauna e flora fluviale e implementazione di soluzioni naturalistiche per la protezione della biodiversità; educazione ambientale nelle scuole per sensibilizzare i giovani sulla storia del fiume e sulle soluzioni per il suo recupero; rendicontazione periodica in consiglio comunale sulle attività legate al fiume Sarno; organizzazione di incontri pubblici annuali per informare i cittadini sui progressi ottenuti. "Il fiume Sarno è una risorsa preziosa che dobbiamo proteggere per le future generazioni. Con il vostro sostegno e con un impegno concreto, possiamo salvaguardare il nostro fiume e garantire un futuro più sano e sostenibile per tutti", ha concluso la Zuottolo.