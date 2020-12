Flash Mob di Fratelli d'Italia sul Molo Manfredi per dire "no" al decreto di Conte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Presidenza Provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia rende noto che domani, 4 Dicembre 2020, alle ore 11 presso lo spazio adiacente all’ingresso commerciale del Molo Manfredi di Salerno (intersezione tra viadotto gatto e via Ligea) terrà un flash mob per dire NO al decreto insicurezza voluto dal Governo Conte in discussione in Parlamento in queste ore. Mentre le imprese e le famiglie sono in ginocchio a causa dell'emergenza coronavirus, la priorita' della maggioranza Pd-M5S e' spalancare le porte all'immigrazione clandestina. Uno schiaffo a tutti gli italiani perbene.

Alla manifestazione simbolica che si terrà nel rispetto del distanziamento sociale e con il rigoroso utilizzo di mascherine sarà presente solo una rappresentanza salernitana del Partito di Giorgia Meloni ed interverranno Giuseppe Fabbricatore, Commissario Provinciale di FdI, Marco Iaquinandi, Consigliere Provinciale di FdI, On. Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di FdI e il Sen. Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI.