Fondazione Menna, Bicchielli (Noi Moderati): "Bene bando per la gestione degli spazi"

"Bene la proposta della presidente Letizia Magaldi di concedere gli spazi della fondazione attraverso un bando pubblico". Lo dichiara l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati. "Non si può declassare quanto accaduto a mera questione politica. Salerno - e lo abbiamo raccontato diverse volte - non è una città a misura di giovane ma ciò non può in alcun modo consentire a chi ha pregi e benefici di gestire la cosa pubblica senza cultura delle regole - dice il deputato salernitano - Le già poche realtà culturali non possono essere ostaggio dei soliti noti che spesso diventano soliti ignoti. La cultura deve essere un bene a disposizione di tutti, non possiamo sacrificarla in nome di amicizie o pseudo tali, di vicinanza a questo o quel politicante. Le 30 candeline si possono spegnere anche in un locale privato o presso le quattro mura domestiche".