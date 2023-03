Fondazione Mida, Capozzolo si dimette: "Ho subito offese, ingerenze e pressioni politiche"

Nuovo terremoto alla Fondazione Mida, l’Ente partecipato dalla Regione Campania che gestisce le Grotte di Pertosa Auletta ed altre strutture turistiche del Vallo di Diano. A meno di un anno dalla nomina, infatti, si è dimessa la presidente Sabrina Capozzolo.

Le motivazioni

Alla base del passo indietro, come dichiarato dalla stessa ex deputata del Pd, il clima creatosi attorno alla sua figura. “Ho subito offese, diffamazioni, ingerenze, pressioni politiche” ha dichiarato in alcune interviste radio e televisive confermando che non vi erano più le condizioni per andare avanti. “Quando un presidente non gode della maggioranza nel suo consiglio di amministrazione – conclude Capozzolo – ritengo doveroso si dimetta. Ed è quello che ho fatto”. Ora toccherà nuovamente alla Regione Campania nominare il nuovo presidente.