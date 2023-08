Fondazione MIdA, ecco il nuovo Comitato Scientifico: i nomi

La Fondazione MidA ha nominato il suo nuovo Comitato Scientifico che si insedierà il prossimo 28 agosto 2023. I nomi scelti sono: Italo Giulivo, Felice Larocca, Vincenzo Michele Sellitto e Umberto Soldovieri. “Auguriamo buon lavoro ai nuovi componenti del comitato scientifico, nella convinzione che sapranno offrire il loro contributo affinché la ricerca e lo studio fungano da sprone e da volano per la mission e la vision della Fondazione”, dichiarano i sindaci di Pertosa e Auletta, rispettivamente Domenico Barba e Pietro Pessolano. “L’insediamento del Comitato scientifico – afferma la presidente della Fondazione Maria Rosaria Carfagna – costituito da brillanti professionisti in ambito speleo archeologico e scientifico, consentirà di dare un rinnovato impulso alla mission della Fondazione e garantirà l’integrazione tra cultura e ambiente attraverso una progettualità mirata al sostegno e allo sviluppo dei beni culturali e ambientali del territorio”.

I nomi

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Generale di indirizzo della Fondazione ed è l’organo di consulenza culturale e scientifica dell’Ente. La nomina ha durata di 4 anni. Il Comitato esamina la relazione annuale delle attività della Fondazione, propone ed esamina progetti di convegni, mostre, manifestazioni, esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio generale di indirizzo.

Italo Giulivo: direttore generale dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile della Regione Campania. Geologo, esperto in sedimentologia, idrogeologia, geofisica e geotecnica. Speleologo esperto, è autore di numero esplorazioni e pubblicazioni e ha iniziato la sua attività con il gruppo del CAI a Napoli.

Felice Larocca: archeologo preistorico e speleologo. Si occupa di archeologia mineraria e, più in generale, di archeologia delle grotte, con particolare interesse per i motivi di frequentazione antropica preistorica del sottosuolo e per la storia degli studi in campo paletnologico e speleologico. Da diversi anni collabora con la Fondazione MIdA.

Vincenzo Michele Sellitto: uno dei maggiori esperti nello studio del suolo e delle tecnologie per la sostenibilità agricola. Agronomo, attualmente è professore associato della Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara. Docente di Microbiologia Applicata all’agricoltura. Membro Accademia dei Georgofili.

Umberto Soldovieri: archeologo, esperto in Epigrafia Latina. Cultore della materia presso la Cattedra di Storia e Antichità Romane e la Cattedra di Storia Antica ed Epigrafia Greca dell’Università degli Studi di Salerno. Attualmente titolare di un assegno di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa su iscrizioni provenienti dall’epoca romana. Ricercatore e collaboratore di diversi progetti di ricerca e autore di numerose pubblicazioni.