Fondazione Mida: il nuovo presidente è Rosaria Carfagna

E’ Maria Rosaria Carfagna il nuovo presidente della Fondazione MIdA che gestisce le Grotte di Pertosa-Auletta, i musei MIdA 01 e MIdA 02 e lo Jesus. La nomina è stata ratificata dalla Regione Campania dopo le dimissioni, nei giorni scorsi, di Sabrina Capozzolo.

L'identikit

La professoressa Carfagna è docente di diritto presso il liceo "Torquato Tasso" di Salerno ed è divenuta famosa negli anni passati per essere la cugina (omonima) dell'ex ministro Mara Carfagna (ex Forza Italia ora in Azione). La nuova presidente della Fondazione Mida, però, è iscritta al Pd dove milita dal 2015.