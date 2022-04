Fonderie Pisano, l'appello di tre consiglieri comunali: "Vanno chiuse per tutelare la salute dei cittadini"

In vista del tavolo tecnico che si terrà domani a Palazzo di Città, i tre consiglieri comunali Elisabetta Barone, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro rivolgono un accorato appello all’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli affinchè disponga l’immediata chiusura delle Fonderie Pisano di Fratte.

Le critiche politiche

I tre esponenti di opposizione dichiarano: "Da rappresentanti dei cittadini, nelle istituzioni ci battiamo per la prevenzione delle malattie che si espleta nel monitoraggio dei rischi per la salute, denunciandone le criticità. La chiusura delle fonderie Pisano è stato ed è un obiettivo del nostro agire politico dal primo momento in cui siamo entrati all'interno del Consiglio comunale. Sempre maggiori evidenze si stanno accumulando a supporto del nesso di causalità tra aumento di patologie nelle vicinanze dell’opificio. Domani si insedierà al comune di Salerno un tavolo tecnico che vedrà impegnati i maggiori attori pubblici di controllo sulle Fonderie, dai Nas all’Arpac, dall’istituto zooprofilattico a rappresentanti regionali ambientali".

A questo tavolo non saranno presenti i cittadini e neanche l’Associazione Salute e Vita che da anni si batte a difesa della salute dei residenti e contro l’inquinamento della Valle dell'Irno. "Il Comune di Salerno, nel passato, non ha fatto quanto in suo potere per risolvere questo problema alla radice, già da quando non si è costituito parte civile - ad esempio - nelle controversie contro le Fonderie, a differenza del Ministero dell’Ambiente, del Comune di Pellezzano e Baronissi. Abbiamo depositato, tempo fa, una interrogazione consiliare nella quale chiediamo l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente che disponga la chiusura della fabbrica, al fine di tutelare la salute dei cittadini salernitani. Il compito di rappresentanti della cittadinanza ci impone di sperare che questo tavolo sia propedeutico ad un rapido cambio di passo che porti prontamente alla chiusura delle Pisano" concludono Barone, Lambiase e Pecoraro.