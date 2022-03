Fonderie Pisano, Cammarano (M5S): "Né Fratte né Buccino, vanno chiuse"

Torna a chiedere la chiusura immediata delle Fonderie Pisano il presidente della Commissione Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano escludendo, contemporaneamente, anche la eventuale delocalizzazione nel territorio comunale di Buccino.

I morti per inquinamento

Cammarano parla dati alla mano: “I risultati dello studio Spes hanno sentenziato, con totale chiarezza, che nell’area di Fratte si sono registrati decessi per patologie assolutamente collegabili con la presenza delle Fonderie Pisano e con i valori di metalli pesanti, come cadmio e mercurio, 5 volte superiori all’intera regione Campania, compresa la terra dei fuochi”. Poi l’esponente del M5S aggiunge: “Per questa ragione la nostra battaglia non è solo contro la delocalizzazione delle Fonderie nell’area di Buccino, che ne deturperebbe il territorio in controtendenza alla sua vocazione rurale, ma soprattutto contro la permanenza in un quartiere che ne ha già fatto le spese per troppo tempo”.

L’appello a De Luca: