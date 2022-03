Fonderie Pisano, Conte (Leu) presenta interrogazione a Speranza

“Preoccupano i dati dello studio Spes dell’Istituto zooprofilattico di Napoli, confermati anche alcune consulenze tecniche rese da illustri periti nell’ambito dì una indagine penale della Procura della Repubblica di Salerno, sull’inquinamento dell’area dove ricadono le Fonderie Pisano di Salerno". Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha presentato una interrogazione al Ministro della Salute Roberto Speranza.

L'annuncio

"Maggiore presenza di metalli nel sangue dei soggetti esaminati e importante presenza di polveri sottili, elementi particolarmente tossici per la salute. Il rischio per lavoratori e cittadini è altissimo” denuncia l'esponente della sinistra che aggiunge: "Al di là delle vicende giudiziarie e amministrative, che faranno il loro corso ho chiesto al Ministro della Salute, quale garante dell’attuazione dell’art. 32 della Costituzione, che tutela “la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, di assumere, nell’ambito delle sue competenze, una iniziativa mirata a verificare e garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini salernitani” conclude Conte.