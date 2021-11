Fonderie Pisano, Lambiase (M5S): "Dal sindaco neanche una parola, chiederò consiglio monotematico"

Le Fonderie Pisano tornano al centro del dibattito politico. A sollevare la questione relativa al futuro dell’impianto di via dei Greci, è il consigliere comunale del M5S Catello Lambiase che, mercoledì scorso, ha partecipare alla prima riunione dell’assise municipale.

Le critiche al sindaco

Lambiase denuncia: “Nell'ascoltare il discorso programmatico del sindaco Vincenzo Napoli, ho potuto constatare che non c'è stato alcun riferimento alla risoluzione dell'annoso problema delle fonderie Pisano. Com'è possibile - si domanda - che il sindaco non abbia neanche fatto cenno alla volontà di affrontare - dopo 10 anni di mandato - un problema che compromette la salute di tantissimi cittadini, come documentato anche da recenti studi i cui risultati sono certamente arrivati nelle mani del (più volte citato) Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca? Possibile che un tema così rilevante per gli abitanti di questa città fosse ritenuto secondario al punto da lasciare il posto alle citazioni e agli attacchi nei confronti degli avversari politici quando, al contempo, si invoca lo stop alle polemiche da campagna elettorale per lasciare il posto a soluzioni e progetti?”.

E incalza l’amministrazione comunale: “Ho provato a ricordarlo nel corso del mio intervento. Ho parlato di trasparenza, di diretta streaming per rendere partecipi tutti delle scelte dell’amministrazione, delle battaglie storiche che insieme a tanti compagni di viaggio ho portato avanti in 10 anni di attivismo da semplice cittadino, e proprio sulle fonderie Pisano ho chiesto al primo cittadino quali programmi avesse. Devo comunicarvi che la risposta, purtroppo, non c'è stata.Questo, però, non ci deve scoraggiare. Il grido di aiuto di tanti cittadini che ogni giorno devono fare i conti con condizioni di salute drammatiche o con la paura di ammalarsi, non smetterà di risuonare nelle aule di Palazzo di Città ad ogni occasione utile. Da parte mia ci sarà massima attenzione e soprattutto massimo impegno" conclude Lambiase.