Fonderie Pisano, il M5S replica a De Luca: "Sconfessa se stesso, ora si accorge dell'inquinamento?"

Il Movimento Cinque Stelle risponde a muso duro alle dichiarazioni del governatore De Luca sul futuro delle Fonderie Pisano di Salerno. “Le parole di De Luca mi lasciano perplessa e incredula. Nell'aprile del 2020, con un blitz in piena emergenza Covid, dava il via libera per l’autorizzazione alle Fonderie Pisano affinché continuassero a produrre inquinamento per ulteriori 2 anni, senza alcun parere né di Asl né di Arpac. Oggi dopo anni di battaglie di comitati e cittadini si ricrede e afferma che le fonderie andrebbero chiuse” sottolinea la coordinatrice provinciale del M5S Virginia Villani.

Le crtitche

L'ex deputata, inoltre, ricorda che “in questi anni attraverso interrogazioni e interpellanze parlamentari del collega Nicola Provenza e attraverso atti comunali dei Consiglieri Catello Lambiase e Claudia Pecoraro, abbiamo denunciato con forza la delibera con cui si concedeva alle Fonderie di riprendere l’attività produttiva che ha un grave impatto sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, sottolineando fra l’altro che per questo atto non è stato prodotto alcun parere dell’Arpac. Oggi invece, paradossalmente, De Luca si rende conto che le Fonderie inquinano e finalmente decide forse di chiuderle. Questa è solo l’ennesima prova di incoerenza e di una politica che continua a non tener conto del bene comune e dell’interesse dei cittadini della nostra regione. Il MoVimento per anni ha sostenuto la battaglia dei comitati e i sit-in. Ci chiediamo: finalmente si è illuminato alla tutela della salute pubblica, o è strategia pre elettorale?".

Il consigliere regionale Cammarano: