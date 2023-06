Fonderie Pisano, Palmieri attacca i sindaci del Pd: "Prima votano De Luca e poi dicono no alla delocalizzazione"

“I sindaci del Pd degli Alburni, prima votano e applaudono il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in visita nelle aree interne del salernitano e primo sostenitore della scelta di realizzazione del progetto di delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella zona industriale di Buccino e ora, chiedono aiuto al territorio per firmare le osservazioni alla Regione Campania di contrarietà alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano a Buccino”. Attacca così, i sindaci del centrosinistra degli Alburni, il sindaco del comune di Roscigno e coordinatore di Forza Italia per l’area Alburni e Valle del Calore, Pino Palmieri. Si tratta di amministratori della Comunità Montana Alburni che, nelle scorse ore, si sono fatti promotori e firmatari documento di osservazioni da presentare alla Regione Campania come contrarietà ambientale all’insediamento delle Fonderie Pisano a Buccino.

Le critiche

“Io non firmerò il documento - annuncia il coordinatore di Forza Italia, Pino Palmieri. - È un paradosso-sottolinea Palmieri- come in una terra dove il primo sostenitore del processo di delocalizzazione nella zona industriale di Buccino delle fonderie Pisano di Salerno, sia Vincenzo De Luca e dove i sindaci, invece che porre all’attenzione del governatore la loro contrarietà nell’ambito di tutti gli eventi che hanno visto la presenza del Governatore della Campania nella zona a sud del salernitano, gli hanno invece reso elogi e applausi, salvo accorgersi ora di voler presentare al settore ambiente della Regione Campania, una nota tecnica di osservazioni di contrarietà a tale insediamento industriali. I sindaci degli Alburni - chiosa - se davvero sono contrari a questa delocalizzazione che è stata prima di tutto una scelta avallata dal Governatore del Pd, facciano un atto di coraggio e protesta politico: consegnino le tessere del partito e decidano se essere Mister Hyde o il dottor Jekyll” conclude Palmieri.