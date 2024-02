Fondi per l'ospedale di Polla, Pellegrino (IV): "Merito della Regione". Carpentieri (FdI): "No, del Governo"

Reazioni politiche diverse sui fondi nazionali e regionali stanziati per la sanità. Esprime "soddisfazione" Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Campania, per l'annuncio da parte della Regione Campania dell'approvazione dei programmi per l’edilizia ospedaliera con un investimento di oltre 2 miliardi di euro. "Un impegno finanziario così significativo – dichiara Pellegrino - fortemente voluto dal presidente De Luca e condiviso dall’intero consiglio regionale, era atteso da anni e rappresenta un passo fondamentale per migliorare il Sistema sanitario della nostra Regione".

L'ospedale di Polla

Molte sono le risorse destinate alle strutture sanitarie della provincia di Salerno, e in particolare 5 milioni andranno all’ospedale di Polla, una struttura indispensabile per fare fronte al bisogno di salute di un territorio troppo spesso penalizzato. Adesso attiene anche alle nostre responsabilità fare in modo che i lavori vengano realizzati nei tempi più rapidi possibili, superando gli ostacoli burocratici che tante volte determinano continui e infiniti rallentamenti, vanificando l’intento di migliorare attraverso l’efficienza infrastrutturale anche l’efficacia della nostra sanità". Pellegrino giudica "ottimo il lavoro di programmazione della Regione Campania, al quale dobbiamo far seguire una esecuzione altrettanto rapida ed efficace, per evitare di perdere opportunità importanti. Come nel caso dell’ospedale di comunità di Sant’Arsenio, dove mi sono recato nei giorni scorsi per un sopralluogo. Il reparto dedicato alla radiologia necessita di interventi strutturali rapidi affinché possa accogliere un nuovo e moderno mammografo con tomosintesi, che rappresenterà un importante e particolarmente utile servizio per il territorio del Distretto Sanitario 72 Vallo di Diano. Così come avverrà anche per il territorio di Vallo della Lucania, destinatario di un ulteriore mammografo con tomosintesi, acquistati dall’Asl Salerno grazie ai fondi del Pnrr. Un'importante opportunità per garantire una diagnostica all’avanguardia anche nei territori delle aree interne".

Il centrodestra

Da Fratelli d’Italia interviene il consigliere regionale Nunzio Carpentieri che ricorda come la maggior parte del finanziamento sia stato stanziato dal Governo Meloni e non dalla Regione Campania: “Lo stanziamento di 1 miliardo di euro da parte del Ministero della Salute in favore della Sanità della Regione Campania chiude ogni polemica sulla scarsa attenzione che il Governo Meloni ha nei confronti della nostra Regione ed elimina dal campo ogni giustificazione politica per il Presidente De Luca che, negli ultimi giorni, mi sembra più preoccupato di offendere Ministri e Sottosegretari che lavorare per il territorio. In particolare, in base ad un accordo di programma, il Ministero della Salute, per la sola Provincia di Salerno, stanzierà, direttamente, 96 milioni di euro per l'edilizia sanitaria, liberando, in questo modo, le risorse della Regione che potranno essere utilizzate per altre esigenze. La risposta che arriva da Roma, dal Governo guidato dalla nostra leader Giorgia Meloni, è la migliore risposta a chi utilizza le istituzioni solo per querelle politiche interne o per attaccare il migliore governo degli ultimi anni".

I numeri

In base ad un accordo di programma, sui complessivi interventi per circa 957 milioni di euro ben 837,4 milioni sono a carico dello Stato. E, per quanto riguarda quelli relativi a strutture ospedaliere della provincia di Salerno, l’importo totale è di circa 96 milioni di euro (sempre a carico dello Stato) su circa 112,9 milioni totali.