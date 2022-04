Lavori al Vestuti, niente fondi dal Pnrr: Celano e Pessolano contro il Comune

Niente fondi del Pnrr per i lavori di riqualificazione dello stadio Vestuti: è quanto è emerso nelle scorse ore nonostante il sopralluogo, dei giorni scorsi, di una delegazione dell’amministrazione comunale e del deputato Piero De Luca. Lo stop sarebbe legato ad una lettura errata del bando.Il sindaco Napoli ha fatto sapere che si sta lavorando per reperire i finanziamenti, ma intanto scoppia la polemica politica.

Le critiche

Ad alzare il tiro sono i consiglieri comunali di opposizione Roberto Celano e Donato Pessolano che spiegano: “A Salerno ormai si inaugurano con assoluta disinvoltura annunci e fandonie. E’ trascorsa qualche settimana da quando, in pompa magna, l’Onorevole di Caserta Piero de Luca, accompagnato dal Sindaco a sua insaputa e da una pletora di “vassalli”, in una partecipata ed euforica conferenza stampa sul posto, annunciava di aver candidato (lui o l’Amministrazione?) un progetto per la riqualificazione del “Vestuti” al finanziamento di 700 milioni previsto dai fondi PNRR.E’ di qualche ora la notizia che il progetto in questione non sarebbe finanziabile con i fondi individuati dal figlio del sistema. Siamo di fronte ad una sequenza infinita di “balle” e sciocchezze ormai ripetute a cantilena da dilettanti allo sbaraglio. Ci si augura ora che l’Assessore Brigante possa riuscire a mettere una “pezza” ed individuare altri finanziamenti cui sarà eventualmente possibile candidare il progetto per la riqualificazione dell’impianto atteso e più volte annunciato negli ultimi 20 anni” concludono i due esponenti della minoranza.