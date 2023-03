"Fermate la strage, subito!", il Forum Antirazzista di Salerno sarà al corteo di Cutro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Forum Antirazzista di Salerno partecipa alla manifestazione nazionale di Cutro "Fermate la strage, subito! La strage di Cutro non è stato un incidente imprevedibile. È solo l'ultima di una lunghissima serie di tragedie che si potevano e si dovevano evitare". Si apre così l'appello della "Rete 26 febbraio" di Cutro che ha promosso una

manifestazione nazionale silenziosa sulla spiaggia di Cutro domani 11 marzo, per esprimere indignazione per quanto accaduto e dare solidarietà alle famiglie delle

vittime. Alla manifestazione ha aderito anche il Forum Antirazzista Salerno, e domani sarà presente al corteo silenzioso con il suo striscione e una folta delegazione.