Forum Giovani di Battipaglia: il 10 luglio si vota

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si voterà il 10 luglio 2022 dalle ore 8 alle ore 21, per l'elezione del nuovo Forum dei Giovani. Lo ha decretato la sindaca Cecilia Francese dopo l'approvazione delle modifiche al regolamento varato in consiglio comunale lo scorso 4 aprile. Saranno eletti 19 consiglieri in seno all'assemblea del Forum. Si tratta di un impegno mantenuto da parte dell'amministrazione comunale. Il lavoro dell'assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano con la consigliera delegata alle Politiche Giovanili Angela Ventriglia e il delegato al Forum Lorenzo Forlano, è stato premiato.

Di seguito le regole e le procedure da seguire per la candidatura al Forum e per il voto:

Sono elettori tutti i giovani residenti nel Comune di Battipaglia con età compresa tra i 16 anni (compiuti) ed i 34 anni (non compiuti) alla data di votazione. Gli elettori minorenni possono esprimere il loro voto attraverso una delle due seguenti modalità: Autonomamente, previa autorizzazione da parte dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale, da trasmettere al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla data di votazione ; Accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Sono eleggibili alla carica di consigliere dell’Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di Battipaglia, tutti i giovani residenti nel Comune di Battipaglia alla data di indizione dei comizi: con età compresa tra i 16 anni (compiuti) ed i 34 anni (non compiuti) alla data di indizione della consultazione elettorale; se minorenni, la proposta di candidatura deve contenere anche l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale, espressa in sede di autentica della sottoscrizione del minore; non devono ricoprire cariche pubbliche nel Comune di Battipaglia e/o essere dipendenti dell’Ente o di società partecipate; non devono aver riportato condanne penali e non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e non devono essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico. La Lista unica dei candidati è formata in ordine alfabetico. La proposta di candidatura deve essere presentata al protocollo generale dell’Ente entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di affissione all’albo pretorio dell'Avviso. La firma in calce del proponente candidato deve essere autenticata. La proposta, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito internet del Comune di Battipaglia nell’ apposita Sezione “ Forum dei giovani”, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, utilizzando una delle seguenti modalità: consegnata all’Ufficio protocollo del Comune; inviata a mezzo PEC non istituzionale, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it riportando in oggetto l’esatta dicitura: “Elezioni di n.19 consiglieri dell’assemblea del forum dei giovani di Battipaglia - presentazione candidatura”.

Il numero minimo delle candidature è pari a n. 19, al fine di garantire la rappresentanza dei generi è richiesta la presentazione di almeno 10 candidature femminili e di n. 9 maschili o viceversa. Nel caso in cui le candidature ammesse dovessero essere inferiori a n. 19 o non risultassero garantite le suddette quote di rappresentanza di genere la consultazione elettorale non potrà avere luogo. Le votazioni avranno luogo nella Casa Comunale, presso il seggio elettorale che sarà all’uopo costituito. Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 8:00 alle ore 21:00 di domenica 10 luglio 2022. Gli elettori e i genitori/esercenti potestà degli elettori minorenni accompagnati, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. La modulistica per la presentazione delle candidature predisposta dall’Ufficio Elettorale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia nell’ apposita sezione “Forum dei giovani”. Gli elettori potranno esprimere non più di 2 preferenze purché di differente genere, scegliendo tra i nominativi contenuti nella “ Lista Unica dei Candidati”. I candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al raggiungimento del numero di consiglieri stabilito. A parità di voti prevale il più giovane di età. Per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al vigente Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.