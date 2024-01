Forum dei Giovani, Celano (FI): "Venga inserito nel prossimo consiglio comunale"

Il gruppo consiliare di Forza Italia Salerno, rappresentato dal capogruppo Roberto Celano, continua a sollecitare l'inserimento all’ ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, non ancora fissato, del regolamento per il “Forum dei Giovani” “ormai in netto ritardo rispetto agli impegni assunti dall’amministrazione e da alcuni gruppi di maggioranza in particolare nel corso 2023”.

I commenti

Il consigliere Celano spiega: “Non desta certo stupore il fatto che quest’amministrazione stia prendendo tempo rispetto all’attuazione di una loro stessa delibera, la cui riscoperta è avvenuta solo dopo mesi di discussione ed a seguito della proposta di un nuovo regolamento da parte delle giovanili di centrodestra. Siamo in attesa che mantengano la parola: per stimolarli a procedere insisterò con forza per ottenere l'inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio la trattazione del regolamento del forum, al fine di consentire le elezioni per l’incarico di coordinatore e favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città"



Dello stesso avviso anche Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania e coordinatore provinciale di Salerno, e Antonio Trezza, coordinatore cittadino di Salerno: “La storia del forum dei giovani è un progetto che ci coinvolge da oltre un anno, ci siamo confrontati più volte con più parti della cittadinanza e con il comitato nato proprio per riuscire ad attivarlo, ma soltanto dopo aver preparato una proposta con le giovanili di centrodestra siamo riusciti ad ottenere riscontro su una vecchia delibera di oltre quindici anni fa. Forza Italia Giovani è pronta ad organizzare nuove manifestazioni a sostegno della prosecuzione dei lavori per l’attivazione del forum. Si dia un senso all’impegno giovanile, si crei al più presto questo luogo di confronto e di ascolto, si dia seguito alle dichiarazioni di quel consiglio comunale nel quale fu infine discusso la pre esistente attivazione del forum dei giovani di Salerno”.