Caso Forum dei Giovani, Celano (Fi): "Stupefacente la polemica dei socialisti"

"Appare stupefacente la polemica degli esponenti socialisti sulla vicenda del Forum dei Giovani. Rivendicano l'impegno, mai disconosciuto, dell'ex assessore Maraio su un testo approvato nel 2007 ma non rammentano che, da allora, hanno sempre, senza tentennamenti, fatto parte della maggioranza che non ha consentito che il suddetto regolamento fosse attuato. Hanno sempre sostenuto un'Amministrazione che ha ritenuto il Forum, così come tutti gli strumenti di democrazia diretta, un mero appesantimento burocratico. Oggi del Forum dei Giovani si riparla solo grazie all'impegno ed alle battaglie dell'opposizione".

Il caso

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. "È il momento, allora, di pretendere che, nell'immediato, si dia applicazione ad un regolamento del 2007. Non c'è necessità di attendere il prossimo consiglio comunale, di presentare inutili mozioni. C'è già un provvedimento approvato cui va dato solo seguito. Non si perda più tempo. Se il Sindaco e l'Amministrazione prendono ancora tempo, i socialisti, se vogliono riconquistare credibilità, diano un segnale di dignità (mai percepita nei 16 anni che sono trascorsi dall'approvazione del regolamento ad oggi) e tolgano fiducia e sostegno al fallimentare governo cittadino. In caso contrario tutti capiranno che i socialisti fanno chiacchiere e che per essi le poltrone valgono ben più dei principi e della democrazia partecipata, proprio come è stato negli ultimi tre lustri", ha concluso.