Forum dei Giovani, parla il coordinatore Madaio: "Dimissioni? Solo gioco mediatico e tensioni"

E’ direttamente il coordinatore provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, Rosario Madaio, ad intervenire dopo le dimissioni di sei consiglieri del direttivo e le indiscrezioni su di una mozione di sfiducia nei suoi confronti. “Questo clima di tensione che molti di voi hanno avvertito nelle ultime settimane e nei mesi precedenti - dichiara Madaio - ha portato a dinamiche e comportamenti che si discostano dal principio fondante del nostro organismo, ossia la cittadinanza attiva e il lavoro collaborativo in rete. Desidero sottolineare che, nei prossimi giorni, sarà convocata un'assemblea generale presso Palazzo Sant’Agostino, sede ufficiale di ascolto e dialogo dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. Durante questa assemblea, affronteremo tutte le questioni e analizzeremo in dettaglio i motivi che hanno contribuito a creare questo clima di tensione e astio. Pertanto, con la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, invitiamo a partecipare tutti coloro i quali abbiano dubbi o domande in merito, includendo chi si è prestato al grave gioco mediatico. Data e luogo saranno comunicati presso i nostri canali istituzionali”.

Gli obiettivi

Madaio, in una nota ufficiale, precisa: "Il nostro obiettivo rimane quello di promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra tutti i membri dei Forum dei Giovani, con il fine di lavorare insieme per il bene della gioventù della Provincia di Salerno. Riconosciamo l'importanza del confronto e della partecipazione attiva, e siamo determinati a superare le attuali divergenze per rafforzare ulteriormente il nostro organismo. A dimostrare che le dichiarazioni degli ultimi giorni sono false ed infondate, ricordiamo l’evento appena concluso “Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”, evento di grande importanza che rappresenta un momento di riflessione e di condivisione per il Coordinamento Provinciale. Il riscontro di tale evento ha confermato la rinnovata ed indiscussa importanza dell’organo, sostenuta dai giovani provenienti da tutta la Provincia di Salerno e trovando, anche, l’appoggio di politici, istituzioni ed enti del terzo settore, a dimostrazione che le nostre attività non si sono fermate né si fermeranno, nell’interesse dei forum rappresentati e dell’impegno preso nei loro confronti. In aggiunta, l’ufficio di Segreteria comunica che, nelle ultime ore, stanno pervenendo, da parte di rappresentanti dei Forum dei Giovani, numerose lettere di solidarietà e di dissociazione da tale attacco personale e mediatico. Fino ad oggi, ovvero 3 novembre 2023, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale di sfiducia nei confronti del Coordinatore, del Direttivo, né alcuna decadenza, quindi dell’Organismo Provinciale, che rimane tutt’oggi nel pieno delle sue funzioni. Il Coordinatore Provinciale e il Consiglio Direttivo rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e sono impegnati a promuovere un clima di collaborazione e solidarietà all'interno del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno".