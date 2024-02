Forum dei Giovani provinciale, Alfieri: "Realtà fondamentale per le comunità"

Si è tenuta, a Palazzo Sant’Agostino, l’Assemblea del coordinamento provinciale dei Forum, presieduta dal presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri che ha visto la presenza di tantissimi giovani in rappresentanza dei forum della provincia salernitana.

“I forum giovanili sono una realtà trasversale e ben radicata in tutto il nostro territorio che considero fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità. Ho iniziato a fare politica giovanissimo e, quando ero sindaco di Agropoli fui uno dei primi a favorire la costituzione e a riconoscere una sede al forum locale, proprio perché penso sia un’esperienza preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni. Ognuno dovrebbe spendere un po’ di tempo per la Res Pubblica, diceva Cicerone. Queste cose hanno bisogno della passione, dell’impegno civile, della lotta. Esorto i nostri giovani a prendersi i propri spazi, a partecipare, collaborare, rivendicare, anche con irriverenza se necessario, contro l’indifferenza di oggi. Dobbiamo provocare il cambiamento, con consapevolezza, in maniera condivisa, a partire dal nostro piccolo, dal nostro territorio. Mi piace annunciare che, insieme al Coordinamento provinciale, stiamo lavorando all’istituzione del terzo Centro Europeo della Gioventù a Campagna. Dopo Strasburgo e Budapest vogliamo aprire un terzo centro in Europa per la sensibilizzazione e promozione dei diritti umani e civili, valori fondanti dell’Unione Europea. Abbiamo individuato Campagna per la sua storia particolare in quanto fu sede di un campo di confino per profughi ebrei, fra i principali in Italia, e tutta la città contribuì ad aiutare e proteggere gli internati. Sarebbe bello quindi avere un Centro Europeo per la Gioventù qui perché non bisogna mai dimenticare le proprie radici, incluse le pagine tristi, ma contemporaneamente bisogna lavorare sulle ali. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno.”