Forum giovani provinciali, presentata mozione di sfiducia nei confronti del presidente Madaio

Terremoto nella politica giovanile della Provincia. Ventisei forum comunali, infatti, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani di Salerno, Rosario Madaio. Alla base della decisione il fatto che sia venuta a mancare “l’unità di intenti che dovrebbe caratterizzare questo organo”.

La nota

“Contrapposizioni ideologiche, mire personalistiche ed avversità personali non consentono più, purtroppo, una pacifica e proficua collaborazione tra l’organo di governo e l’assemblea del Coordinamento stesso. Importanti posizioni assunte dal Coordinatore negli ultimi mesi hanno portato a una spaccatura netta nel Consiglio Direttivo che, purtroppo, non produce i frutti desiderati. La figura apicale dell’organismo giovanile ha provocato disagi e un clima di tensione che non permette di far lavorare uniti i rappresentanti scelti un anno fa” si legge nella nota.