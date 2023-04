Forum dei Giovani di Salerno, il Comitato: "Al via la promozione di questo strumento di partecipazione"

Si è riunito sabato mattina, con un’assemblea pubblica, il Comitato per il Forum dei Giovani di Salerno, una realtà attiva da diversi anni sulla questione. Il gruppo ha riaffermato la necessità di impegnarsi per informare la cittadinanza sull’utilità del Forum come istituto di partecipazione democratica. "Il Forum dei Giovani ricopre un ruolo completamente diverso dai Coordinamenti dei Forum esistenti a livello regionale e provinciale (che restano dei coordinamenti appunto) e da realtà, altrettanto importanti, come l’Informagiovani. - precisano dal Comitato - Il compito di un Forum è dare voce direttamente ai protagonisti delle politiche giovanili, affinché possano ricoprire un ruolo di supporto per la creazione di policy efficaci. È inoltre uno strumento di caratura europea, che permetterebbe l’accesso a numerosi bandi e fondi utili ad una crescita generale della città".

La nota del Comitato per Il Forum dei Giovani di Salerno

Come Comitato riaffermiamo il nostro impegno a promuovere questo strumento di partecipazione, incoraggiando le iniziative istituzionali ma continuando a credere che sia importante anche un impegno collettivo che coinvolga tutta la cittadinanza. Siamo convinti che solo in questo modo si potrà raggiungere l’istituzione di un organismo di coinvolgimento, in grado di ricevere supporto e solidarietà unanimi. Avvieremo perciò iniziative utili all’istituzione di un Forum nella nostra città, rafforzando e implementando quelle già esistenti.