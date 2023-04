Via libera al Forum giovani di Salerno: i commenti del Psi e di Forza Italia

"Siamo soddisfatti dell’approvazione a maggioranza della nostra mozione presentata oggi in Consiglio comunale che impegna l’amministrazione a dare seguito alla delibera del consiglio comunale n.49 di ottobre 2007 che istituiva il forum dei giovani e il relativo regolamento". Lo hanno detto il coordinatore cittadino, l'assessore socialista e i consiglieri comunali del Psi, rispettivamente Luigi Di Martino, Massimiliano Natella, nonchè Filomeno Di Popolo, Gennaro Avella e Antonia Willburger. "Con il voto di oggi si mettono a tacere tutte le polemiche strumentali che parte dell’opposizione ha alimentato nelle ultime settimane, su un atto approvato anche da loro nel 2007. Chi ha votato contro la mozione ha espresso un chiaro segnale contro un importante strumento di partecipazione. Ora si proceda tutti insieme all’aggiornamento del regolamento in tempi celeri così come auspicato dalla maggioranza affinché si metta il forum dei giovani della città di Salerno in condizioni di operare, hanno concluso.

La nota di Forza Italia Giovani

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno Pietro Costabile, insieme con il coordinatore cittadino Antonio Trezza, hanno partecipato in qualità di uditori al consiglio comunale cittadino che si è tenuto ieri mattina. “Indiscutibile la vittoria di oggi di Forza Italia e di tutta l’opposizione, nell’ottenere da parte dei socialisti, membri del’attuale maggioranza comunale, una mozione che riconosce la necessità di dover attuare una loro stessa delibera di circa quindici anni fa - ha osservato Pietro Costabile - al termine del consiglio comunale. “Questa di oggi è una data storica, che segna un cambio di rotta in favore della partecipazione giovanile all’attività pubblica della città di Salerno: ci siamo impegnati tanto, insieme con alleati di centro destra e con tutti i giovani che hanno sentito l’esigenza di attivare questo importante momento di democrazia. Attendiamo con ansia il prossimo consiglio comunale, nel quale dovrà essere approvato il regolamento attualizzato alle vigenti disposizioni, per quanto voglio sottolineare che avevamo lavorato già noi ad una bozza di regolamento perfettamente attuale e coerente con regolamenti di altri comuni già in vigore, puntualmente non considerata dalla maggioranza. Non ci importa: è prioritario che il Comune di Salerno renda ai suoi giovani il Forum". E il coordinatore cittadino Antonio Trezza incalza: “Erano mesi che stavamo aspettando questo consiglio comunale, che conferma l’ormai storica indisponibilità da parte di questa amministrazione a voler concedere ai giovani il loro spazio di confronto e discussione. Le ultime spaccature in seno alla maggioranza hanno dato i loro frutti: ecco che anche dai banchi dei principali sostenitori della giunta del sindaco Napoli si è manifestata l’esigenza di dare seguito ad una delibera che, ahimè, parte proprio quindici anni fa da una delle loro amministrazioni. Mi sento sincero nel dire che anche grazie a Forza Italia Giovani le future generazioni presto potranno vedere riconosciuto un importante diritto”, ha concluso.