Un nuovo inizio per il Forum dei Giovani di San Valentino Torio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Finalmente un'energica rinascita per il Forum dei Giovani a San Valentino Torio, grazie alla lista "RESTART SVT" guidata da Marco Miranda, che ha ottenuto il consenso dei giovani cittadini con 384 voti.

Al vertice di questa lista si staglia Luigi Migliaro, il cui nome ha raccolto un notevole consenso con ben 105 preferenze, posizionandolo come il primo eletto.

È doveroso nominare anche tutti i consiglieri eletti che hanno lavorato per raggiungere questo notevole risultato:

Balsio Francesco, Carbone Francesco, Conte Giovanni, De Biase Pasquale, Giordano Fiore G., Giudice Emiliano, Maiorano Maria Rosaria, Mancusi Raffaela, Pappacena Sara, Pepe Anna Michela, Perillo Paolo, Ruggiero Salvatore, Strianese Augusto, Vastola Alessia

L'entusiasmo e la determinazione dei ragazzi di "RESTART SVT" sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo, con una lunga e tenace lotta fin dall'inizio.

Il loro impegno principale è quello di rappresentare le idee e le richieste di tutti i giovani di San Valentino, portandole all'attenzione dell'amministrazione locale. Questo nuovo Forum si configura quindi come un organo di servizio per la comunità, dove gli eletti saranno dei veri e propri ponti tra i giovani e l'amministrazione.

Il sindaco Michele Strianese ha accolto con il gruppo ringraziando tutti i giovani che si sono candidati e che hanno partecipato attivamente a questo processo. In particolare, si è complimentato con il coordinatore Marco Miranda e l'Assessore alle Politiche Giovanili Enzo Ferrante, quest'ultimo fortemente desideroso che i giovani della città avessero una nuova opportunità di esprimere le proprie opinioni, proporre idee, progettare e condividere iniziative per la comunità locale