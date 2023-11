Forum Giovani Provinciale: il Modello Salerno non esiste

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gli avvenimenti degli ultimi mesi stanno alimentando non poco le polemiche tra i Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. Tali avvenimenti hanno portato alle dimissioni di 6 consiglieri del direttivo provinciale e del delegato in assemblea Regionale e alla mozione di sfiducia presentata da 26 Forum comunali della Provincia di Salerno che non si sentono rappresentati dal Coordinatore provinciale Rosario Madaio. Tra i Forum firmatari figura anche il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum e tra i dimissionari vi è anche il nostro consigliere Nicola Santomauro.

Mire personalistiche, contrapposizioni ideologiche e avversità personali stanno minando le fondamenta stesse del coordinamento provinciale. Per anni siamo stati l’unica Provincia in Campania a vantare un Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani, un vero e proprio Modello Salerno. Oggi constatiamo che tale modello probabilmente non è mai esistito.

Il Coordinatore Provinciale e troppi membri del direttivo sono legati a logiche di partito e protetti da politici più o meno importanti che si divertono a fare i burattinai e a vendersi elettoralmente il “Forum Provinciale” come cosa loro. Tali dinamiche, purtroppo, hanno posto le basi per creare una spaccatura tra i ragazzi e l’allontanamento di molti Forum dalle attività del Coordinamento.

Si è venuto a creare un vero e proprio gruppo guidato da Madaio, il quale crede di disporre dell’Istituzione Forum Provinciale a proprio piacimento, spostando cariche a proprio vantaggio e organizzando a nome del Coordinamento Provinciale iniziative con personalità politiche nazionali di un solo determinato schieramento politico. Prendiamo atto, inoltre, che nell’ultimo anno il Coordinamento non è stato capace di dare vita a un solo evento che non fosse “passerella”, al di là del Forum Day, organizzato e finanziato dal Forum dei Giovani di Battipaglia. Ricordiamo, infine, che le uniche due Assemblee pubbliche di quest’anno si sono tenute l’8 Febbraio e il 31 Marzo 2023.

Partiti all’interno di un’istituzione che dovrebbe essere apartitica, avversità verso i Forum che avanzavano perplessità verso tale operato e incapacità non permettono un regolare svolgimento delle attività del Coordinamento Provinciale. Pertanto il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum, guidato dal Coordinatore Alessandro Pecoraro, prende le distanze da tale leadership del Coordinamento Provinciale e spera di tornare alle urne al più presto.