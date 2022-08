Forza Italia, Acocella: "Milanese e Formisano candidati salernitani, al lavoro per ottenere il miglior risultato"

Non è vero che Forza Italia non ha candidati salernitani nelle liste in Campania. Guido Milanese è di Salerno (ma candidato a Napoli) e Teresa Formisano è di Scafati ed è candidata proprio nel listino della Camera per la provincia salernitana. A ricordarlo, su Facebook, è l’ingegnere Vittorio Acocella, rappresentante della città di Salerno nel comitato elettorale salernitano ratificato nei giorni scorsi dai vertici regionali azzurri.

Lo sguardo al futuro

Per Acocella, berlusconiano della prima ora rimasto fedele al Cavaliere, “entrambi hanno possibilità di essere eletti. E la loro elezione garantirebbe una presenza politica importante per il nostro territorio. Da oggi al 25 settembre saremo impegnati per garantire il massimo risultato possibile a Forza Italia, dal 26 settembre - sottolinea - ricostruiremo il partito dopo le "devastazioni" subite da chi ha tradito il partito andando altrove. La politica io la intendo in questo modo: esserci sempre al di là della propria candidatura, rispetto e comprendo ovviamente chi ha una visione diversa dalla mia. Sono totalmente consapevole delle difficoltà, ma se negli anni non mi hanno fermato i veti subiti sul mio nome figuriamoci se mi posso fermare ora” conclude Acocella.