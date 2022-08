Forza Italia, Acunzo resta. Acocella e Celano: "Sosterremo i candidati del centrodestra nei collegi"

E’ il giorno di Antonio Tajani a Vietri sul Mare. Questa mattina, il vice presidente nazionale di Forza Italia presenterà i candidati campani al Parlamento con una iniziativa nella nota località turistica e precisamente presso il Pontile TravelMar Bonea. E sarà lui a guidare la lista degli azzurri per la Camera dei Deputati.

L'ex grillino

Intanto Nicola Acunzo (ex deputato M5S) annuncia il suo sostegno al partito di Berlusconi nonostante la mancata candidatura. “Possiamo fare politica sia dentro che fuori dal Parlamento e spero che i colleghi vari non solo di Forza Italia Camera dei deputati ma anche degli altri partiti politici che non sono stati ricandidati, di continuare a sostenere i loro colori di partito: dimostreremmo che la politica è pura passione, voglia di mettere a disposizione del Paese la propria persona e le proprie competenze, la propria militanza che testimonia la lunga distanza dai personalismi della semplice ricandidatura e dando un grande esempio di coerenza ed eleganza politica soprattutto ai nostri giovani”.

Gli assist ai candidati

Un impegno a sostenere non solo la lista di Forza Italia ma anche tutti i candidati del centrodestra nei collegi uninominali (Imma Vietri, Antonio Iannone, Pino Bicchielli e Attilio Pierro) arriva dall’ingegnere Vittorio Acocella, componente del coordinamento elettorale provinciale di Forza Italia: “Come Forza Italia siamo impegnati a chiedere il sostegno per le nostre liste, in questo modo alla luce del sistema elettorale che assegna il voto anche al candidato del collegio, li aiuteremo a vincere le sfide negli uninominali dove vince il candidato che prende un voto in più. Con le loro vittorie si potrebbe aprire una nuova fase di rilancio del centrodestra nel territorio provinciale, non perdiamo questa grande occasione”. Sulla stessa onda il capogruppo al Comune Roberto Celano: “Sosterrò, come fossi direttamente in campo, tutti i candidati del cdx in provincia di Salerno. Ora è prioritario sconfiggere quella sinistra che a Salerno ed in regione mostra la sua faccia più vorace e disgustosa!”.

La campagna elettorale

Stamattina, a Vietri, sarà presente anche l’europarlamentare salernitana Isabella Adinolfi: ““E’ un’occasione imperdibile per costruire insieme il futuro dell’Italia. Pieno utilizzo delle risorse del Pnrr, riduzione delle tasse e sostegno alle imprese, rilanciare il Sud e la competività del sistema Italia, aiutare le fasce più deboli della popolazione, la transizione ecologica, fanno parte di un programma, di Forza Italia e del centrodestra, che mira a ridare centralità al nostro Paese. E’ un percorso impegnativo, ma sono sicura che la nostra Regione giocherà un ruolo fondamentale per il rilancio dell’Italia”. Sarà un evento importante per dialogare, approfondire e condividere i programmi per il futuro - conclude l’eurodeputata - Sarà l’occasione per ribadire la centralità della nostra regione e del Mezzogiorno in Italia e in Europa”.