Forza Italia, i vertici: "Ora fase di rilancio". Aderisce anche il sindaco di Corbara

Si è svolta, questa mattina, a Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, la prima riunione post elezioni della direzione regionale di Forza Italia, a cui hanno partecipato anche i vertici salernitani del partito di Silvio Berlusconi. A presiedere i lavori, l’europarlamentare e coordinatore regionale Fulvio Martusciello.

I dirigenti salernitani

“Erano scappati tutti pensando di andare incontro alla vittoria e invece sono andati incontro alla loro estinzione” ha detto coordinatore provinciale di Salerno Francesco Pastore. Intervenendo con i suoi colleghi amministratori, Giuseppe Ruberto, Costabile Spinelli e Roberto Celano (vice regionale) ha aggiunto “grazie a Fulvio Martusciello siamo ripartiti. A Salerno oltre la media nazionale ed abbiamo superato quelli che hanno tradito. Abbiamo doppiato Azione che ha accolto i transfughi”.Per i salernitani e non solo “E’ incredibile che i consiglieri politici del Ministro del Sud si siano tutti candidati con il partito della Ministra. Un uso strumentale del Dicastero”.

Alla riunione presente Enrico Polacco, responsabile regionale formazione quadri che ha fatto l’analisi del voto e accennato a prossime iniziative.Per il professore universitario di diritto commerciale Giuseppe Fauceglia “E’ evidente che Forza Italia in Campania ha un nuovo spirito. Mai mi era capitato di partecipare ad una riunione di analisi, riflessioni, proposte”. Anche per Lucia Vuolo, europarlamentare, è “un nuovo inizio”, per Stefano Caldoro “ha vinto il gioco di squadra”, per Massimo Grimaldi, consigliere regionale “ci sono tutte le condizioni per continuare a crescere”. Alla riunione, durata tutta la mattinata, e che prosegue nel pomeriggio, sono intervenuti consiglieri comunali, sindaci, i parlamentari eletti, con Rubano, Tullio Ferrante, Annarita Patriarca e Franco Silvestro.

La new entry

Intanto, il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo ha aderito a Forza Italia entrando a far parte del coordinamento regionale. Profonda stima è stata espressa dal coordinatore regionale Martusciello che ha chiesto al primo cittadino corbarese di assumere la delega ai piccoli comuni al di sotto dei 15 mila abitanti. “Sono profondamente onorato della nomina che mi è stata conferita. “Ringrazio il presidente Antonio Tajani e il coordinatore Fulvio Martusciello. Spero di dare un contributo fattivo alla crescita del partito come forza moderata, europeista ed atlantista. Il nostro Paese ed il Sud in particolare hanno bisogno di una forza di centro destra equilibrata e liberale. Darò dunque il mio contributo, offrendo la mia esperienza amministrativa per una sinergia e sviluppo delle piccole comunità territoriali".

