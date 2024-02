Battipaglia, Spinelli: "Forza Italia la rappresento io in città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In merito agli ultimi accadimenti politici in quel di Battipaglia, interviene il neo commissario cittadino di Forza Italia Costabile Spinelli. "Dopo aver celebrato il congresso provinciale che ha nominato un coordinatore, Forza Italia si sta strutturando nei territori ed in particolare nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. Battipaglia è uno di questi. Io ho avuto la responsabilità, l'onere e l'onore della nomina a commissario cittadino, una carica che mi vedrà lavorare intensamente per strutturare Forza Italia in città. Il lavoro che stiamo facendo è costruire il partito su basi solide e pertanto tutte le posizioni che vengono espresse a nome e per conto di Forza Italia sono posizioni invece espresse a titolo soltanto personale senza l'ufficialità di posizioni di partito. Interventi del partito, dunque, sono soltanto a nome del coordinatore regionale del coordinatore provinciale e per quanto riguarda Battipaglia soltanto del commissario cittadino".