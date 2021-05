Forza Italia, Pnrr per la provincia di Salerno: Carfagna apre la conferenza di Casciello

Si terrà domani, 7 maggio, alle 11, la conferenza stampa aperta dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e convocata dal deputato di Forza Italia e consigliere dello stesso ministro Carfagna, Gigi Casciello. Tema dell’incontro saranno gli interventi contenuti nel Pnrr per la provincia di Salerno. La conferenza stampa si terrà presso la sede dell’Unione industriali di Salerno e sarà presente, oltre a Casciello, anche Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno.

È possibile seguire i lavori, oltre che in presenza in osservazione alle norme Covid, attraverso il seguente link zoom: Clicca qui Oppure in streaming sulla pagina Facebook di Confindustria Salerno.