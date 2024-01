Congresso Forza Italia, verso la mozione unica: Aliberti e Celano insieme a Capaccio

Sono più di 4 mila le tessere di Forza Italia sottoscritte, negli ultimi mesi, in tutta la provincia di Salerno: numeri importanti che lasciano pensare ad un congresso molto partecipato, considerato che ogni singol iscritto potrà partecipare alla fase elettorale, in programma, domenica prossima (28 gennaio) all’interno dei locali del Polo Nautico di Salerno. Dopo gli attriti dei giorni scorsi, nel partito salernitano sembra essere stata raggiunta un’intesa sul nuovo coordinatore provinciale che, salvo improvvisi colpi di scena, sarà Roberto Celano, capogruppo al Comune di Salerno e vice coordinatore regionale degli azzurri. Sul suo nome dovrebbe convergere anche il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, uomo forte del partito nell’Agro nocerino sarnese, il quale sarebbe pronto ad ufficializzare il suo “passo di lato” per favorire la presentazione di una mozione unitaria al congresso. Per il lui, il ruolo di "presidente istituzionale" e la conferma di vice coordinatore campano di Fi.

Il retroscena

Per capire quale equilibrio politico sarà raggiunto all’interno del partito, non resta che attendere la consegna della lista dei nomi dei futuri componenti del coordinamento provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale che si terrà a fine febbraio a Roma. Intanto, c’è disgelo tra Aliberti e Celano: i due si sono ritrovati venerdì sera a Capaccio Paestum, ad un incontro organizzato dai coordinatori territoriali di Forza Italia del Vallo di Diano, Capaccio ed Albruni-Valle del Calore (Pino Palmieri, Francesco Sica e Alessandro Carrazza). Ad ascoltarli, sotto gli occhi attenti del commissario regionale Fulvio Martusciello e alla presenza dell’europarlamentare Lucia Vuolo, dirigenti e militanti pronti a recarsi alle urne per eleggere il nuovo coordinatore provinciale.