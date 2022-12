Aperitivo Natalizio, Forza Italia Giovani dona l'incasso alla Caritas di Cava

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Come promesso, parte dell’incasso dell’Aperitivo Natalizio del 17 Dicembre è stato devoluto in beneficenza presso la Caritas Parrocchiale S.Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni". Lo annunciano i Giovani di Forza Italia della città metelliana. "Lo sforzo e l’impegno quotidiano della Caritas e delle Associazioni di Beneficenza, devono essere esempio per tutti noi. Ascoltare le storie di famiglie che purtroppo non riescono ad arrivare alla fine del mese è scioccante. È davvero preoccupante il dato che segnala un’aumento delle famiglie in soglia di povertà. Noi di Forza Italia Giovani Cava de’ Tirreni, saremo sempre pronti, nel nostro piccolo, a fare la nostra parte a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche" concludono i giovani del partito di Berlusconi.