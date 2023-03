Costabile (Forza Italia Salerno): "Da noi i giovani sono il centro politico, tante le opportunità riservateci nel partito"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, Pietro Costabile, esprime grande soddisfazione per la considerazione di cui godono i giovani azzurri della provincia: “Siamo in una inedita fase di grande centralità per le nuove generazioni nell’attività politica di Forza Italia, i nostri ragazzi sono qualificati ed il loro impegno è premiato con il supporto costante da parte dei nostri riferimenti politici: esempio indubbio è l’intervista di oggi dell’Onorevole Lucia Vuolo, co-coordinatrice provinciale del partito, che parla di noi e alla quale vanno i nostri ringraziamenti nel volerci dedicare tanto spazio. Ma non posso non ricordare l’eccezionale rapporto di confronto e di collaborazione con il Sottosegretario di Stato, On. Tullio Ferrante, come anche la continua assistenza da parte del nostro coordinatore regionale, l’on. Fulvio Martusciello, da sempre vicino e grande sostenitore di noi giovani. Indimenticabili infine gli insegnamenti che ci ha riservato il Vice Presidente del Senato, Sen. Maurizio Gasparri, durante la simulazione di un consiglio comunale a Roscigno dove ci ha onorato nell’interpretare la parte del sindaco. È bello sapere che le nostre autorità politiche guardano con interesse al nostro percorso” Non manca naturalmente un’anticipazione sugli obiettivi futuri del coordinamento: “Sull’onda di importante rinnovamento e coesione che stiamo vivendo nella provincia di Salerno giungeranno nuove nomine per gli ampi territori sui quali siamo attivi, in affiancamento ai dirigenti locali da poco nominati dal partito. I nostri giovani saranno presto protagonisti delle tornate elettorali: il supporto dei nostri dirigenti politici parte dalla formazione, affinché ci si possa presentare alle urne competenti ed in grado di rappresentare al meglio il nostro elettorato.”