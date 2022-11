Forza Italia Giovani Salerno: le nuove nomine

Pure il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, guidato da Pietro Costabile, segue l’onda del radicamento sul territorio salernitano, individuando nuove responsabilità per gli attivisti azzurri. Sono stati nominati, dunque, Alessandro Mucciolo, già coordinatore cittadino di Pontecagnano Faiano, Coordinatore dell’Area Piana del Sele, Eliano Labella, Coordinatore dell’Area Vallo del Diano, Pasquale Dell’Omo, Coordinatore dell’Area Cilento, Oscar Barba , Coordinatore cittadino di Cava de Tirreni, Antonio Bottiglieri, Responsabile provinciale per la Comunicazione e Antonio Trezza, Responsabile provinciale per la Propaganda.

L'annuncio

Le nomine verranno ufficializzate nel corso dell’assemblea provinciale di Forza Italia Giovani, che si terrà sabato 5 novembre presso la struttura “AgriPaestum” sita in Capaccio, a partire dalle ore 10,30 , in uno spazio dedicato all’interno dell’assemblea provinciale del partito.