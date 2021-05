Forza Italia Giovani: il nuovo coordinatore provinciale è Pietro Costabile

Il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Michele Vitiello, d'intesa con il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno Vincenzo Fasano ha conferito la nomina di coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani a Pietro Costabile, 30enne salernitano con alle spalle una importante militanza politica e sociale. "Auguro buon lavoro al neo coordinatore Pietro Costabile - ha affermato il parlamentare Vincenzo Fasano - che, sono sicuro, saprà portare avanti con impegno, passione e determinazione il ruolo che gli è stato affidato, contribuendo ad un radicamento sempre più forte del nostro partito tra i giovani della provincia di Salerno".

Il commento

"Ringrazio il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Michele Vitiello ed il coordinatore provinciale di Forza Italia, Vincenzo Fasano, per la fiducia e l'opportunità offertam", ha affermato il neo coordinatore Costabile: "È una grande speranza quella che mi muove, la speranza di poter percorrere con i ragazzi della nostra provincia un cammino politico che rappresenti davvero i valori che, ancora oggi dopo 27 anni, Forza Italia incarna con orgoglio e determinazione. Il nostro sarà un gruppo di giovani impegnati e competenti, il mio ruolo sarà quello di dare voce e risalto alle grandi capacità di tutti coloro che saranno al mio fianco in questo percorso, poiché non esiste vera attività politica lì dove non c'è gioventù. C'è molto da fare, ma la politica è da sempre la mia passione e sarò lieto di mettermi a disposizione di Forza Italia".