"Pnrr, opportunità da non perdere": l'incontro di Forza Italia a Salerno

Forza Italia incontra gli amministratori locali. L'appuntamento è fissato per il 3 marzo al Salone Moka di Corso Vittorio Emanuele alle ore 17. Tema dell'incontro: "Il Pnrr, opportunità da non perdere per i territori".

I partecipanti

A partecipare l’onorevole Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo e coordinatore regionale del partito in Campania e le europarlamentari Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi.