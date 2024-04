Forza Italia: Gaetano Montalbano alla carica di Sindaco di Nocera Superiore

Forza Italia aderisce con convinzione alla candidatura di Gaetano Montalbano alla carica di Sindaco di Nocera Superiore. Le sue qualità umane e professionali, le sue idee per Nocera Superiore, l'esperienza, i risultati ottenuti in passato alla guida della città e la sua capacità di attirare un consenso trasversale ci convingono che la sua possa essere, per Nocera Superiore, la migliore candidatura possibile. Certi che sia necessaria una svolta e che Nocera Superiore meriti un'Amministrazione aperta, plurale, capace e fattiva, con una visione chiara della città dopo lustri di inerzia amministrativa, Forza Italia, con i suoi uomini e le sue idee, saprà dare un contributo determinante al successo di Gaetano Montalbano, nell'esclusivo interesse della città.