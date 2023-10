Forza Italia Salerno, presentato il nuovo coordinamento cittadino tra new entry e volti noti

Dopo il successo del “Berlusconi Day” a Paestum, Forza Italia riparte e rilancia la sua azione politica a Salerno. Questa mattina, infatti, è stato presentato il nuovo coordinamento cittadino del capoluogo dal coordinatore Giuseppe Fauceglia, alla presenza del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, del sottosegretario Tullio Ferrante, dell’europarlamentare Lucia Vuolo e di volti storici del partito come l’ex deputato Guido Milanese. Presenti anche il capogruppo al Comune Roberto Celano e il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto. Il nuovo coordinamento vede, tra gli altri, come new entry l’ex consigliere comunale centrista Leonardo Gallo, l’ex consigliere provinciale Massimo De Fazio, l’ex consigliere comunale Ciro Russomando. E molti esponenti del mondo delle professioni che hanno deciso di impegnarsi nel partito guidato, dopo la scomparsa del Cavaliere, dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.

I nomi e le deleghe

Leonardo Gallo si occuperà dell’Organizzazione; Vittorio Acocella (da sempre punto di riferimento del partito nel capoluogo) della Cultura; Sonia Senatore delle Politiche Sociali ed Associazionismo; Alessandra Barone e Cesare Napoli della Formazione; Antonio Trezza delle Politiche Giovanili; Giuseppe Nuvoli delle Politiche del Lavoro/Tutela dei Consumatori; Carmen Ferrajoli e Simona Trabucco delle Pari Opportunità; Vincenzo Indelli e Fabiana Gattola dei Rapporti con gli Ordini Professionali; Giuseppe Balbi delle Politiche Industriali/Attività Produttive; Francesco Passaro sarà il referente all’Università; Franco Opromolla si occuperà dei Rapporti con i media/comunicazione; Alfonso Mignone di Portualità; Paola Capone del Movimento Femminile; Celeste Torre dei Seniores; Renato Vicinanza, Salvatore De Lucia e Antonio Opromolla di Enti partecipati e Bilanci; Ciro Russomando e Lorenzo De Donato di Sanità; Massimo Cuoco di Urbanistica ed Ambiente; Vincenzo Senatore dello Sport; Melania Santarcangelo della Scuola. Il nuovo coordinamento cittadino forzista può contare anche su quattro referenti delle altrettante circoscrizioni: Massimo De Fazio (Circoscrizione Salerno Centro); Cristian Santoro (Circoscrizione Rioni Collinari); Vincenzo Guglielmelli (Circoscrizione Irno); Alain Fortunati (Circoscrizione Oriente).

Le elezioni comunali 2026

Sollecitato dai giornalisti, il coordinatore Fauceglia si è soffermato sulle elezioni comunali del 2026 e sulle spaccature interne alla coalizione verificatesi alle ultime amministrative. “C’è un problema di metodo, il candidato sindaco deve essere scelto dal partito, non dall’esterno o da spinte esterne. Ci sarà un dibattito interno prima nostro, poi ci sarà un confronto con gli alleati. Naturalmente, se qualcuno vuole spaccare il fronte del centrodestra per fare un piacere a De Luca, è libero di farlo, ma non saremo noi”.