Forza Italia Salerno, Sarel Malan nuovo responsabile giustizia e affari costituzionali

È Sarel Malan il nuovo responsabile provinciale per gli Affari costituzionali e Giustizia di Forza Italia. "Avvocato impegnato nel mondo della Giustizia e già amministratore comunale con esperienza in materia di Bilancio della Pubblica Amministrazione, sarà risorsa importante in un momento storico permeato da nuove ed importanti riforme varate dal Governo nazionale" si legge in una nota del partito salernitano di Silvio Berlusconi.