Riforma del fisco, Forza Italia scende in piazza a Salerno

Forza Italia scende in piazza a Salerno, in questo week-end: il Coordinamento Provinciale stamattina dalle 9,30 alle 13,30 ha allestito un gazebo in Piazza Caduta di Brescia (quartiere Pastena) per sensibilizzare i cittadini e per raccogliere le firme a sostegno delle proposte degli azzurri per la riforma del fisco.

All’iniziativa, anche il coordinatore provinciale e deputato Enzo Fasano, i dirigenti del gruppo provinciale e del giovanile, amministratori e militanti.