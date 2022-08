Forza Italia Salerno, presentato il coordinamento elettorale: "L'addio della Carfagna? Noi guardiamo avanti"

Questa mattina a Salerno, in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, è stata ufficializzata la costituzione del coordinamento provinciale elettorale di Forza Italia. Ne fanno parte, l'europarlamentare Isabella Adinolfi, il vicecoordinatore regionale del partito forzista Guido Milanese, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto, i consiglieri comunali di Salerno, Roberto Celano, e di Scafati Teresa Formisano. Nel coordinamento ci sono, inoltre, Vittorio Acocella in rappresentanza di Salerno ed Enrico Polacco in rappresentanza di Cava de' Tirreni e della scuola di Formazione Politica di Forza Italia. Ad affiancare l'organismo saranno i parlamentari salernitani. Seduti in prima fila, tra gli altri, i deputati uscenti Marzia Ferraioli, Nicola Acunzo e Lello Ciccone. Notata l’assenza, in sala, dell’europarlamentare Lucia Vuolo.

La campagna elettorale dei forzisti

Il partito di Berlusconi è pronto per la campagna elettorale e per dare voce a quegli elettori moderati che non si sentono rappresentati da Meloni e Salvini e sono alternativi al centrosinistra di Letta, Renzi, Di Maio e Calenda. "Salerno con la provincia e con la città, storicamente, alle elezioni nazionali ha sempre fatto registrare un ottimo risultato per Forza Italia", sottolinea il coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, il senatore Domenico De Siano. "Dobbiamo lavorare in questo scorcio di tempo, anche se brevissimo, per far sì che si possano ripetere i risultati delle elezioni passate", aggiunge. Quanto alle uscite dal partito di Silvio Berlusconi di Mara Carfagna e di altri parlamentari campani, De Siano, sottolinea che per lui è "opportuno, in politica come nella vita, essere coerenti. Personalmente, ritengo che coloro i quali vanno a votare sono sempre più intelligenti di noi. Ognuno sa fare bene le proprie valutazioni e verificare se c’è stata o meno coerenza". Il vicecoordinatore regionale vicario di Forza Italia, l'europarlamentare Fulvio Martusciello, ribadisce che "ci siamo ripromessi di non nominare in campagna elettorale quelli che sono andati via perché la nostra campagna elettorale guarda avanti e non alle spalle". "Abbiamo l'obiettivo di vincere in tutti i collegi della provincia - spiega - tutti i sondaggi dicono questo. Adesso, sta soltanto a noi trovare la sintesi con gli alleati per mettere in campo la migliore squadra di governo possibile".

Il ritorno di Scafati nel coordinamento

Per anni il partito di Berlusconi ha avuto, nella città dell’Agro, la sua roccaforte elettorale, grazie alla presenza dell’ex sindaco Pasquale Aliberti che, per via delle vicende giudiziarie che lo coinvolgono, si è allontanato dal partito. Ma Martusciello guarda avanti con fiducia: “A Pasquale Aliberti abbiamo chiesto di impegnarsi. Naturalmente, lui ha detto che fino a quando non chiuderà le sue vicende giudiziarie non avrà intenzione di tornare alla politica attiva. Questo gli dà grande merito perché aspetta che la sua verità trionfi. Scafati, comunque, è una realtà straordinaria per Forza Italia e sono convinto che, anche in queste elezioni, darà un grosso risultato. E anche per questo abbiamo chiesto a Teresa Formisano di entrare nel comitato territoriale”.