Forza Italia prepara la lista, tutto nelle mani di Martusciello: i possibili candidati

Forza Italia è al lavoro per preparare le candidature ed organizzare la campagna elettorale in provincia di Salerno. Dopo l’uscita di Mara Carfagna e la nomina del coordinamento elettorale che gestirà il partito di Berlusconi fino alle elezioni politiche del 25 settembre, c’è fermento tra gli azzurri salernitani pronti a fare la loro parte per ottenere, come in passato, un buon risultato puntando sul voto degli elettori centristi, moderati, alternativi al centrosinistra di Letta, Di Maio e Fratoianni e al Movimento Cinque Stelle.

Il toto-nomi

Puntano sicuramente alla riconferma i due deputati uscenti rimasti nel partito: Marzia Ferraioli (che cinque anni fa vinse nel collegio uninominale del Cilento battendo il deluchiano Franco Alfieri) e Nicola Acunzo (ex M5S transitato di recente tra i berlusconiani). In pole position per la corsa verso il Parlamento ci sono anche Lello Ciccone (cinque anni fa fu candidato nel collegio uninominale della Piana del Sele) e l’ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli (sfiorò, sempre cinque anni fa, di un soffio l’elezione nel collegio uninominale del Cilento-Vallo di Diano). Avrebbero dato la loro disponibilità anche il capogruppo alla Provincia Giuseppe Ruberto, il capogruppo al Comune di Salerno Roberto Celano e il vice coordinatore regionale Guido Milanese. Le candidature nel listino dipenderanno, come per tutti i partiti, dalle proposte che arriveranno sul tavolo nazionale dei forzisti, mentre quelle nei collegi uninominali dall’accordo con gli alleati di Fratelli d’Italia, Lega, Udc-Coraggio Italia e Noi con l’Italia-Italia al Centro.