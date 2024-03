Forza Italia: nominati i nuovi segretari ad Angri, Auletta, Pagani e Roccapiemonte

Prosegue il percorso di riorganizzazione e radicamento di Forza Italia in provincia di Salerno. Il coordinatore provinciale degli azzurri Roberto Celano ha proceduto ad incaricare nel ruolo di segretario cittadino Ciro Calabrese ad Angri, Pietro Pisacane a Pagani, Senise Califano a Roccapiemonte e Nicola Pessolano ad Auletta.

La crescita del partito, certificata non solo dai sondaggi ma anche dai recenti risultati fortemente premianti raggiunti in Sardegna ed Abruzzo, trova riscontro nella richiesta di partecipazione che si avverte sui territori. c. Si sta costruendo un partito che vuole dar voce a quanti, moderati e liberali, rappresentano la società civile, l’impresa, l’associazionismo e che dialoga con i propri rappresentanti nelle Istituzioni supportandone il lavoro. Ai nuovi segretari, va un caloroso augurio di buon lavoro nella certezza che sapranno interpretare al meglio il ruolo di collettori delle istanze dei rispettivi Comuni per avanzarle ai rappresentanti dei territori in seno alle Istituzioni.