Politiche 2022, Forza Italia apre la campagna elettorale a Vietri con Tajani

Forza Italia Salerno apre la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. La location scelta dal partito di Berlusconi è Vietri sul Mare: l’appuntamento con simpatizzanti ed elettori è per sabato 27 agosto alle 13 presso il Pontile Travelmar Bonea in via Pellegrino.

L'incontro

Una scelta non causale, quella della famosa località turistica salernitana, visto che a presiedere l’incontro sarà Antonio Tajani, il vice presidente nazionale di Forza Italia e capolista per la Camera dei Deputati proprio in provincia di Salerno. Tajani, infatti, è cittadino onorario vietrese in quanto la sua famiglia (in particolare il ramo del papà) è originaria proprio di Vietri sul Mare.