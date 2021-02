Frana ad Amalfi, Casciello (Fi) interroga tre ministri: "Interventi immediati e aiuti a un territorio già in ginocchio per lo stop al turismo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Presenterò in queste ore un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e del Turismo, per capire quali celeri provvedimenti il Governo intenda prendere in merito alla gravissima situazione che si vive ad Amalfi e in tutta la Costiera Amalfitana, a seguito della frana che ha causato danni, paura, evacuazioni di case ed enormi disagi". Lo afferma l'onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell'Associazione Voce Libera.

"Già in passato ho segnalato le criticità irrisolte, dal punto di vista idrogeologico, del territorio della Costa d'Amalfi - prosegue l'onorevole Casciello -. Occorre intervenire in aiuto della nostra Divina, una delle zone d'Italia più duramente toccata dall'emergenza Covid per le tremende ricadute sul comparto turistico. Un colpo tremendo a una meraviglia del mondo già messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria". L'onorevole Casciello conclude: "È tra l'altro inderogabile che le autorità competenti verifichino se i controlli richiesti dagli abitanti della zona devastata dalla frana siano stati effettuati con rigore e competenza. Non c'è tempo da perdere, in Costiera Amalfitana come pure in altre zone della provincia di Salerno come l'Agro Nocerino Sarnese, il Cilento e il Golfo di Policastro, ancora una volta vittime dei danni del maltempo e in alcuni casi dell'inadeguatezza di chi avrebbe dovuto fare lavoro di prevenzione"